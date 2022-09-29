Başkan Tunç Soyer suya zam yapmaya devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal belediyecilik konusunda örnek gösterip öve öve bitiremediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilerin sırtına bir kez daha zam yükünü vurdu.

Enerji fiyatlarındaki artışı bahane ederek ocak ayında bu yana içme suyuna art arda zam yapan Soyer'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuna yeniden zam kararı aldı.

1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tarifeye göre daha önce konutlarda 0-10 metreküp tüketim için 17 lira 22 kuruş olan ton fiyatı 17 lira 64 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise ton fiyatı, 20 lira 48 kuruştan 20 lira 97 kuruşa yükseldi.