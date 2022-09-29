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Haberler İzmir İzmir'de kaçakçılara göz açtırılmıyor: 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi

İzmir'de kaçakçılara göz açtırılmıyor: 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Roma dönemine olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

AA

29.09.2022, 08:27

İzmir’de kaçakçılara göz açtırılmıyor: 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Ekiplerce belirlenen ev ve çevresinde yapılan aramalarda tarlaya gizlenmiş Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde siyah, beyaz ve kırmızı motifler bulunan 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.B'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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