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İzmir'de su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 29 Eylül Perşembe

İzmir'de bugün 29 Eylül Perşembe Karaburun, Buca, Çeşme, Kiraz, Menemen'de ve birçok ilçede 6 saate varan su kesintisi yaşanacak. İZSU bugüne ait kesinti yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesinde duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi kaç saat sürecek? İşte 29 Eylül Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

29.09.2022, 10:39 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022, 10:40

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını merak ediyor. İşte 29 Eylül Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 29 Eylül Perşembe

BUCA

YILDIZ 29.09.2022 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 29 Eylül Perşembe

ÇEŞME

ŞİFNE 29.09.2022 saat 10:10 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 29 Eylül Perşembe

KARABURUN

MORDOĞAN 29.09.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 29 Eylül Perşembe

KİRAZ

YENİ 28.09.2022 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 29 Eylül Perşembe

MENEMEN

IRMAK, GÖLCÜK, YEŞİL PINAR, İNCİRLİ PINAR, ZEYTİNLİK 29.09.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 29 Eylül Perşembe

TORBALI

CUMHURİYET, MURATBEY 29.09.2022 saat 07:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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