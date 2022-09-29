İzmir’de su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 29 Eylül Perşembe

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını merak ediyor. İşte 29 Eylül Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını merak ediyor. İşte 29 Eylül Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BUCA
YILDIZ 29.09.2022 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME
ŞİFNE 29.09.2022 saat 10:10 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
KARABURUN
MORDOĞAN 29.09.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ
YENİ 28.09.2022 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN
IRMAK, GÖLCÜK, YEŞİL PINAR, İNCİRLİ PINAR, ZEYTİNLİK 29.09.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI
CUMHURİYET, MURATBEY 29.09.2022 saat 07:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.