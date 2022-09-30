36 kişiye mezar olan apartmandan son anda kaçmış

Ege Denizi Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde; Bayraklı'da bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Yargılama süresinde 2 sanık tahliye edildi. Yargılama aşamasında Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekimi polikliniği sahipleri Arda H. ve Onur Y. ile daire sahipleri Selma E. ve Ender E.'nin de dosyalarının birleştirilmesiyle sanık sayısı 13'e yükseldi.

Davanın bugün İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasına, tutuklu sanıklar Mimar Ali Serdar Bayram ve Yapı Müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, davacılar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

DEPREM ANINI ANLATTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen G.E., binadaki diş hekimliği muayenehanesinde çalıştığını, deprem anında binada olduğunu ve diş hekiminin uyarısıyla dışarı çıktığını ifade ederek, çıkarken binanın merdiven kenarlarının çatladığını, asansör camlarının kırıldığını gördüğünü söyledi. Hemen ardından binanın yıkıldığını ifade eden G.E., aynı binada uzun yıllardır çalıştığını belirterek, "Kolon kesme, duvar yıkılması gibi bir durum olmadı. Daha önce de küçük depremler oldu çıkmadık, bekledik" diye konuştu.

Bina görevlisi M.G. ise, 2011'den bu yana görev yaptığı binayı denetlemek için Bayraklı Belediyesinden ekiplerin geldiğini, bazı katlarda testler yapıldığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, tahliye talep eden tutuklu sanıkların taleplerinin reddine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.