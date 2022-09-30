Cansız bedenleri havuzda bulunmuştu: 4 aylık oğlaklarına ot toplamaya gitmişler!

Kınık ilçesi Poyracık Mahallesi'nde oturan evli, 3 çocuk babası Sadettin Pala, çocukları Eymen ve Ömer'den bir süre haber alamayınca, dün saat 17.00 sıralarında yakınları ile arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Çümbülce mevkindeki yangın söndürme havuzunun kenarında çocuklara ait olduğu düşünülen elbise ve ayakkabı bulundu.