CHP Bayraklı ’da protesto şoku

KULAĞIMA GELENLER/ ERHAN GÜLENÇ

CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir ikinci bölgeden 16 ilçe başkanı, Bayraklı'da saha çalışması yaptı. Çalışmaya Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da katıldı. Ancak etkinliğe bir grup CHP'li Meclis üyesinin katılmaması dikkat çekti.

Bu durum, "CHP'li meclis üyeleri İl Başkanlığı'nın etkinliğini protesto etti" şeklinde değerlendirmelere neden oldu. Özellikle ilçe kongresinde seçilen Didem Gültekin'e destek vermediği belirtilen meclis üyesi Cindi Can Polat'ın katılmaması söylentileri daha da artırdı. Polat, Manisa'da işi olduğunu söylese de "arkadaşları ile birlikte İlçe Başkanı Gültekin'i protesto ettikleri" yönündeki söylentilerin önüne geçemedi.