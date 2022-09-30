“Gümrükçü bu ihaleyi derhal iptal etmeli”

İZMİR'İN Çiğli Belediyesi'nce içerisinde mesken ve dükkanın bulunduğu 161 taşınmazın satışı ile ilgili ihale dün gerçekleştirildi. Çiğli Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hüsnü Boztepe, İhalenin ardından açıklamada bulundu.

BOZTEPE, "Bu ihaleye sadece bir tek firma katıldı. İhale bedeli 54 milyon 950 bin TL'dir. Encümene sunulan zarfa ise 55 milyon 100 bin TL teklif verildi. Yani sadece 150 bin TL'lik artış oldu. Buradan Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye sesleniyorum: Bu ihaleyi derhal iptal edin! Rekabet şartları oluşmamıştır. Kaldı ki, buradaki 161 adet taşınmazın satışının geçmişten yapılan yanlışlardan geldiğini de biliyoruz. Ben inanıyorum ki Gümrükçü bu ihaleyi iptal edecek. İptal etmediği takdirde, kamuoyunda konuşulan adrese teslim ihale söylentileri gerçekleşmiş olacaktır. Çiğlili hemşerilerimizin emaneti olan belediyemize ait bu taşınmazların, en iyi şekilde kullanılması için tepkimizi koymaya, kamuoyuna gereken bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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