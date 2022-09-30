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Haberler İzmir İzmir'de 156 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 156 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Karaburun ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 156 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA

30.09.2022, 15:46

İzmir’de 156 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Urla ve Karaburun ilçelerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda Urla Zeytinler Mahallesi Tatar Köprüsü mevkiinde, 61 Afganistan, 19 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 81 düzensiz göçmen yakalandı.



Çalışmalar çerçevesinde, Karaburun Mordoğan Mahallesi Ege Denizi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itmeye maruz bırakılan 58 Yemen, 10 Eritre, 3 Liberya, 2 Kamerun ve 2 Cibuti uyruklu olmak üzere toplam 75 düzensiz göçmen, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı, karadan da Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu kurtarıldı.



3 ORGANİZATÖR TESPİT EDİLDİ
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, tespit edilen 3 organizatör şüphelisini yakalamak için çalışma başlatıldı.

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