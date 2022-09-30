Mihrimah’ın öldüğü kaza dosyası Ağır Ceza’da

İZMİR Çiğli'de kaldırımda oynayan Mihrimah Gece Akalın'a (6) çarparak ölümüne neden olan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Emrullah Güzel (22) hakkında Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı verdi. Mahkeme, 'kasten öldürme' suçunun oluşup oluşmayacağına ilişkin delillerin değerlendirme görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmederek, dosyayı üst mahkemeye gönderdi.

KAZA geçen yıl 6 Ağustos'ta saat 20.30'da Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta yaşanmış, Emrullah Güzel yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda oynayan 2 çocuğa çarpmıştı. Çocuklardan Mihrimah, kamyonet ile ağaç arasında sıkışmış, amcasının hastaneye götürdüğü çocuk kurtarılamamıştı. Olay yerinden kaçan Emrullah Güzel ise yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemede tutuklanarak 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.