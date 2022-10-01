AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli’den Ankara çıkarması

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 3 günlük yoğun bir Ankara programı gerçekleştirdi. Ankara'da Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile bir araya gelen Sürekli, İzmir'deki yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İZMİR'İN 25 yıldır CHP tarafından yönetilmesine rağmen kentin ve İzmirlinin ihtiyaçlarını karşılayacak yatırım ve projelere AK Parti hükümetlerinin imza attığını dile getiren Başkan Sürekli, "İzmir'e şöyle bir baktığınızda, kentin gelişmesine ve İzmirlinin yararına olacak projeleri AK Parti hükümetlerinin yaptığını rahatlıkla görebilirsiniz. Birileri iş üretmeyip, İzmir'in ve İzmirlinin çığlığına kulak tıkayıp mazeretlerin arkasına saklanadursun, biz İzmir için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.