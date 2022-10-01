Ak Partili Kaya’dan ‘TOKİ’ açıklaması

İZMİR Karaburun'da hayata geçirilmesi planlanan TOKİ projesi ile ilgili, 'Bu bir istila hamlesidir ve Karaburun'da TOKİ ihtiyacı yoktur' sözlerini sarf eden CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'a, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan cevap geldi.

'BİZ ONU TANIMIYORUZ, KİMDİR'

KAYA açıklamasında, "Biz Karaburun'da muhtarlarımız ve oradaki sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları ile toplantı yaptık. Bize 'Karaburun TOKİ için teşekkür ediyoruz' dediler toplantı başında. Bize '100 konut yetmez, bize en az 200 tane daha TOKİ'nin burada konut yapması lazım' dediler. Burada bir konu var. Ya ben yalan söyledim o gün, ya da Murat Bakan yalan söyledi. Ben muhtarlarımıza ve başkanlarımıza 'arkadaşlar siz böyle diyorsunuz da biz 100 taneyi bile buraya koydururken Murat Bakan bunları söyledi' dedim. 'Biz onu tanımıyoruz, kimdir, ne olduğunu bilmiyoruz. Niye böyle bir açıklama yapmış bize sormadan' dediler. Halkın talebi bu. Ama oradaki CHP'li siyasetçinin beyanı bu" diye konuştu.