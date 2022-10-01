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Haberler İzmir ATV sürücüsü kazada metrelerce sürüklenerek can verdi

ATV sürücüsü kazada metrelerce sürüklenerek can verdi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde seyir halindeyken otomobilin çarptığı ATV sürücüsü bir anda sol şeride geçince kaza kaçınılmaz oldu. Aynı yönden gelen bir araç ATV'ye arkadan çarptı, çarpmanın etkisiyle savrulan ATV sürücüsü metrelerce sürüklenerek can verdi.

01.10.2022, 14:14

ATV sürücüsü kazada metrelerce sürüklenerek can verdi

Ankara yönüne giden ve sağ şeritte ilerleyen Fikret Aliş (67) yönetimindeki plakasız ATV, kavşağa geldiği esnada bir anda sol şeride geçti. Bu esnada aynı yönde seyir halinde olan S.Y.G. (19) yönetimindeki 35 AJA 146 plakalı otomobil, ATV'ye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ATV sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fikret Aliş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aliş'in cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.Y.G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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