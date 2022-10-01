Ev de muhatap da yok

İzmir'de ev sahibi olma hayaliyle birikim yapan, aralarında memur, esnaf ve emeklilerinde olduğu 45 kişi, 2017 yılında kentin en gözde projelerinden biri olarak lanse edilen 'Ulukent Kent Park Evleri'nden daire satın aldı. Ortak iki inşaat firması tarafından yürütülen, dört blok ve 288 daireden oluşan projenin 2019 yılı Haziran ayında teslim edileceği açıklandı ancak bugüne kadar 45 hak sahibine, ne daireleri ne de tapuları verilmedi. Hatta bazı mağdurlar, tek bir dairenin birden fazla kişiye satıldığını iddia ederek 'Dolandırıcılık' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Daireleri ve tapuları teslim almak için onlarca mahkemeye 40'dan fazla dava açtıklarını söyleyen avukat Sevde Canik, "Müvekkillerimiz ev sahibi olma hayali kurarken, mağdur oldu. Ödemelerini yapmalarına rağmen tapuları verilmiyor, evleri teslim edilmiyor" dedi.



2019'DA TESLİM EDİLECEKTİ

Bugüne kadar birçok konut ve işyeri üretip teslim eden tanınmış iki inşaat firması (Kızılelma İnşaat ile arazi sahibi Gültekin İnşaat), Menemen ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde 2017 yılı Ekim ayında hayata geçirecekleri 'Ulukent Kent Park Evleri' projesi için lansman yapıp, maket aşamasında birçok vatandaşa daire sattı. Projede 14 bin metrekarelik arazi üzerine 12 kattan ve dört blokta oluşan 288 dairenin yapılacağı, konutların 2019 yılı Haziran ayında teslim edilmesinin planlandığı açıklandı. Projeden daire satın alıp, teslim tarihine kadar bütün ödemelerini yaptıkları halde kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden mağdurlar, aradan 3 yıl yakın bir süre geçtiğini, bu sürede dairelerinin ve tapularının teslim edilmediğini söyledi.





40'TAN FAZLA DAVA VAR

Ortak olan iki inşaat firması arasında çıkan anlaşmazlıktan dolayı dört bloktan sadece ikisinin tamamlandığını, diğer iki blok için bir çivi dahi çakılmadığını vurgulayan vatandaşlar, inşaat alanında toplanarak Yeni Asır aracılığıyla tepkilerini dile getirdi. 45 hak sahibi adına açıklama yapan avukat Sevde Canik, mağdurların tüm ödemeleri yapmalarına rağmen müvekkillerine tapularının verilmediği gibi evlerinin de teslim edilmediğini vurguladı. Canik, tapuların verilmesi ve dairelerin teslimi için İzmir'deki onlarca Tüketici Mahkemesi'ne 40'ın üzerinde dava açtıklarını, müteahhitler hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan da ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını anlattı.



"MUHATABIMIZ DEĞİLSİNİZ"

Projeden ev satın alan Murat Morsünbül, "Artık telefonlarımızı açmadıkları gibi, 'Siz bizim muhatabımız değilsiniz. Derdinizi mahkemede anlatın' diyorlar. Sonradan öğrendim ki benim evimi bir başkasına satıp, tapumu da o kişiye devretmişler. Biz evimizi istiyoruz" dedi.



"FİRMA İSMİNE GÜVENDİK"

Emekli ikramiyesini bu projeden ev almak için harcayan Erol Güneş de mağdur olduğuna dikkat çekerek, "Bütün hayatımızı bu eve yatırdık. Biz burada daha proje üzerinden bu evi satın alırken sadece inşaat ortağının İzmir'in adı bilinen ve meşhur inşaat şirketlerinden biri olduğunu düşündüğümüz için, bu şirkete güvenerek bu evi aldık. Şimdi ise muhatap bile bulamıyoruz. İki yıldır evlerimize çivi bile çakılmadı" ifadelerini kullandı.

METİN BURMALI