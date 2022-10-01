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Haberler İzmir Hız ve dikkatsizlik Murat’ın sonu oldu

Hız ve dikkatsizlik Murat’ın sonu oldu

1.10.2022

Hız ve dikkatsizlik Murat’ın sonu oldu
İzmir Tire'de yokuş aşağı yolda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki Murat Akdeniz önündeki duvara çarparak yaşamını yitirdi. Talihsiz olay, önceki akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Akdeniz (19) 35 AOB 854 plakalı motosikletiyle Ekinhisarı'dan Bahçekahve semtine doğru seyir halindeyken bir anda motosikletinin dengesini kaybetti.

BAŞINDAN AĞIR YARALANDI
Büyük bir hızla önündeki duvara çarpan talihsiz genç, başından aldığı darbeyle ağır yaralandı. Vatandaşların çağırdığı ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ve sevenleri hastanede sinir krizi geçirdi.

■ NADİR UYSAL
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