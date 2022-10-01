Hız ve dikkatsizlik Murat’ın sonu oldu

İzmir Tire'de yokuş aşağı yolda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki Murat Akdeniz önündeki duvara çarparak yaşamını yitirdi. Talihsiz olay, önceki akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Akdeniz (19) 35 AOB 854 plakalı motosikletiyle Ekinhisarı'dan Bahçekahve semtine doğru seyir halindeyken bir anda motosikletinin dengesini kaybetti.



BAŞINDAN AĞIR YARALANDI

Büyük bir hızla önündeki duvara çarpan talihsiz genç, başından aldığı darbeyle ağır yaralandı. Vatandaşların çağırdığı ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ve sevenleri hastanede sinir krizi geçirdi.



■ NADİR UYSAL