İzmir elektrik kesintisi 1 Ekim Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 1 Ekim Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 1 Ekim Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI
01.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,1601 SOKAK,ALTINYOL CADDESİ,ŞEHİT FETHİ SAKİN CADDESİ, 1601 SOKAK, FOLKART BİNASI 2.KULE,İZKA GAYRİMENKUL A.Ş,HİLTON OTELİ ,DİMON TÜTÜN IBM TÜRK,AFAD, SUNUCU PLAZA ULUSLAR ARASI YAPI SAN.,MEGAPOL TOWER,SALHANE VERGİ DAİRESİ
BORNOVA
01.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,4315,4315/1,4449,4424,4422 SOKAKLAR VE CİVARI
01.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,4428,4497,4499,4495,4497/1,4499/2 SOKAKLAR VE CİVARI
01.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,YENER CADDESİ,4418,4416,4442 SOKAKLAR VE CİVARI
01.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR,ÜMİT,KEMALPAŞA,EGEMENLİK MAHALLELERİ,İZMİR,GÖKDERE CADDELERİ,301,302,303, 304,305,306,307,308,310,314,316,320,324,326,364/6,1443, 1487,1488,1496,1497,1498,1499,1527, 1530,1561,1532,1546,1547,1548,1549,1517, 1531,1517,1664/1,6106/1 SOKAKLAR VE CİVARI,GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ,SS. GERİKAZANIMCILAR METAL TOPLU İŞYERİ
01.10.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,RMG HURDACILIK (MERTOĞLU PLASTİK LTD. ŞTİ.),YUMLU MICIR OCAĞI- DERE MADENCİLİK ,DERE MADENCİLİK A.Ş.
BUCA
01.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,ONAT CADDESİ,403,353,349,355 SOKAKLAR VE CİVARI
01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,152/1,157,134,152 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI 4310, 4500, 4512, 4535 SOKAKLAR İLE ANKARALILAR SITESI, KREDI YURTLAR KURUMU, ONTUR OTEL VE ÇEVRESI, 16 EYLÜL MAHALLESI ORKENT SITESI, ÖZ ELIF SITESI, ÇEŞME SU SITESI VE ÇEVRESI, ÜNIVERSITE MAHALLESI EGE ÜNIVERSITESI MYO, 4202, 4350, 4368, 4370, 4396, 4399 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
FOÇA
01.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ALİ STAİR, ORUÇ REİS CADDELERİ, HİLAL, PEMBE SOKAKLARI VE CİVARLARI
GÜZELBAHÇE
01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,478 SOKAK,DERİNKUYU SU POMPASI, KÖY YOLU
KEMALPAŞA
01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAHALLE SARI CEVIZ YOLU-OVA YOLU
01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALILBEYLI MAH. HALILBEYLI OVASININ TAMAMI VE CIVARLARI
KİRAZ
01.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI OVA SOKAK, YUKARI AKKAVAKLAR, KOCAÇINARLAR DEDENIN KAHVESININ ALTI, İSMET KACAN EVI YANI TRAFO VE CIVARLARI.
01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2
01.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. OVA SOK. YENIŞEHIR MAH. TAMAMI, ŞEMSILER MAH. TAMAMI, UMURCALI MAH. ÇAKALTEPE VE HANYIKIĞI SOK. VE YENIŞEHIR İÇME SUYU, İZMIR DAMIZLIK BIRLIĞI, BELEDIYE ARITMA TESISI VE BELEDIYE İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI (KELLETEPE KÖKDEN ŞEMSILER FIDERI)
01.10.2022 15:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HISAR, CERITLER VE SULUDERE MAHALLELERI
KONAK
01.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HALKAPINAR,KOLİN İNŞAAT,TELEKOM DEPOLARI,İŞGYO,MİSTRAL
MENDERES
01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAHALLESI
NARLIDERE
01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NARLI MAHALLESİ,GELİNCİK, METİN OKTAY,YEŞİLIRMAK, KAZANÇOĞLU,GEÇER,DEPO SOKAKLAR, YUKARI NARLIDERE MEZARLIĞI VE CİVARI
01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NARLI MAHALLESİ,ÇELEBİ,METİN OKTAY SOKAKLAR VE CİVARI
ÖDEMİŞ
01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMIRLI VE OVAKENT MAHALLELERI
SELÇUK
01.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.SEMIH ÇAKIROĞLU CAD.SABRI AKTEPE CAD.5017-5026 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI
01.10.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.SEMIH ÇAKIROĞLU CAD.AHMET SABRI AKTEPE CAD.5021-5023-5024-5027-5029- SOKAKLAR VE CIVARLARI
TORBALI
01.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SUBAŞI MAH.307 SK VE CIVARI FABRIKALAR, NAIME, TULUM, SAĞLIK MAHALLESI TAMAMI
URLA
01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DENIZLI MAHALESI YALI, 48, , 49. SK., 53. SK., 44 SK., 75. SK., 57. SK., 46. SK., 55, MEHMET ALI AYGÜVEN SOKAKLARDIR