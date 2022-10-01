İzmir elektrik kesintisi 1 Ekim Cumartesi

GÜZELBAHÇE

01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,478 SOKAK,DERİNKUYU SU POMPASI, KÖY YOLU

KEMALPAŞA

01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAHALLE SARI CEVIZ YOLU-OVA YOLU

01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALILBEYLI MAH. HALILBEYLI OVASININ TAMAMI VE CIVARLARI



KİRAZ

01.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI OVA SOKAK, YUKARI AKKAVAKLAR, KOCAÇINARLAR DEDENIN KAHVESININ ALTI, İSMET KACAN EVI YANI TRAFO VE CIVARLARI.

01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2

01.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. OVA SOK. YENIŞEHIR MAH. TAMAMI, ŞEMSILER MAH. TAMAMI, UMURCALI MAH. ÇAKALTEPE VE HANYIKIĞI SOK. VE YENIŞEHIR İÇME SUYU, İZMIR DAMIZLIK BIRLIĞI, BELEDIYE ARITMA TESISI VE BELEDIYE İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI (KELLETEPE KÖKDEN ŞEMSILER FIDERI)

01.10.2022 15:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HISAR, CERITLER VE SULUDERE MAHALLELERI

