Yabancı gelinler Türkçe dersinde

Rusya, Cezayir, Fas ve Belarus gibi ülkelerden gelerek İzmir'in Menemen ilçesine yerleşen yabancı uyruklular, Menemen Halk Eğitim Merkezi'nde Türkçe öğrenmeye başladı.



ÇİNİ DE ÖĞRENİYORLAR

Genellikle evlendikleri için Türkiye'de yaşamayı tercih eden kursiyerler, Türkçe konuşmanın yanı sıra Türk kültürü ve tarihi yerleriyle ilgili de eğitim alıyor. Toplam 160 saat süren kurslara 29'u kadın 42 kursiyer katıldı. Menemen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yavan, "Yabancılar kurslarımızdan ücretsiz faydalanıyor. Kurslarımız sayesinde buradaki yaşama kolaylıkla adapte oluyorlar" dedi. Yavan, Türkçe eğitimi alan bazı kursiyerlerin daha sonra diğer kurslara da geldiğine dikkati çekip, özellikle çini kurslarına ilginin fazla olduğunu söyledi. Türkiye'ye Rusya'dan 10 yıl önce gelen ve burada evlenen Darina Çoban (37), "Burada evlendim. Kurs sayesinde Türkçeyi daha düzgün bir şekilde konuşuyorum" dedi. Eşiyle tanışıp, evlenince Türkiye'ye yerleştiklerini dile getiren Lıudmıla Znatnova Çal (44), "Evde Türkçe konuşuyorum. Eşim Rusça bilmiyor" ifadelerini kullandı. Fas'tan Türkiye'ye gelip İzmir'e yerleştiğini ve burada evlendiğini belirten Sara Mouchrit de Türkçe konuşurken zorlandığını ancak kurs sayesinde her geçen gün kendini geliştirdiğini söyledi.

DİĞER