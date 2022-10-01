Yeni hayat!

İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 34 kişinin de yaralandığı 6,6 büyüklüğündeki depremde en fazla hasar gören bölge Bayraklı ilçesi olmuştu. 7 proje alanında bin 404 konut ve 289 dükkan, hak sahiplerine teslim edildi. Böylece 7 proje alanında yapılan tüm konutlar teslim edilmiş oldu.

Rezerv bölge alanında yapımı devam eden 3 bin 657 konut ve 68 dükkanın ise yıl sonuna kadar etaplar halinde teslim edilmesi planlanıyor. Zaman içerisinde evlerine yerleşmeye başlayan depremzedeler, depremin 2. yıl dönümüne yaklaştığımız şu günlerde yeni evlerinde yeni bir hayat kuruyor. Depremde yıkılan Barış Sitesi'nde eşi Ahmet Baltrak'ı (67) kaybeden 62 yaşındaki Hatice Baltrak, 22 yıl boyunca yaşadığı binanın yerine inşa edilen apartmana yerleşti.

'ÖNEMLİ OLAN GÜVENLİK'

Depremde oğlu Berk Öztürk'ü (14) kaybeden Meryem Öztürk (42), "Evimizin yıkılması sonucu bir süre Narlıdere'de ikamet ettik. Berk'in aramızdan ayrılması nedeniyle tekrar Barış Sitesi'nin bulunduğu binaya gitmek istemedik. Şu anda 3. proje alanında kalıyoruz. Burası da aile büyüklerimizin eviydi. 1 ay kadar önce buradaki evimize taşındık. Belki kayıplar yaşamasaydık metrekare konusunu konuşabilirdik ama bizim için şu anki öncelik, güvenlik" dedi.