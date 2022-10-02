AK Parti’de bütçe toplantısı: İzmirlinin parasını çarçur ettirmeyeceğiz

AK Parti İzmir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanlığı, ilçe belediyelerinde bütçe görüşmeleri öncesi grup başkanvekilleri ile toplantı yaptı. AK Parti İzmir Yerel Yönetimler Başkanı Deniz Doğan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili ile ilçe belediyelerinin grup başkanvekilleri toplantıya katıldı.



"YATIRIM VE HİZMET PERFORMANSINI GÖRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİK"

Yapılan toplantı sonrası değerlendirme yapan AK Parti İzmir Yerel Yönetimler Başkanı Deniz Doğan, "Ekimde ilçe belediyeleri ve kasımda da İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesi görüşmeleri öncesi grup başkanvekillerimiz ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptık. AK Parti olarak muhalefette olduğumuz büyükşehir ve 24 ilçe belediyesinde, değerli İzmirli hemşehrilerimizin paralarının CHP'li belediyeler tarafından çarçur edilmemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılında bize İzmir'de muhalefet görevini veren İzmirli vatandaşlarımıza, geçtiğimiz yıllarda oluğu gibi kendi paralarının hizmet olarak dönmesi için CHP'li belediyelere uyarılarımızı yapmaya, gerçekleri ortaya koymaya devam edeceğiz. Belediye meclislerinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı Grubu olarak vatandaşlarımızın yararına olacak bir çalışmaya hiçbir zaman karşı durmadık ama ne yazık ki geçen 3,5 yılda CHP'li büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yatırım ve hizmet performansını görmekte güçlük çektik. İzmirli hemşehrilerimizin zararına olan işlerde her zaman karşı durduk. Bütçe görüşmelerinde de yine aynı şekilde güzel İzmir'imiz için çalışmamızı yapacağız. İzmirlilerin parası yine İzmirlilere harcanması için mücadele edeceğiz" diye konuştu.





"İZMİR İÇİN KULLANILAN KAYNAKLAR YOK DENECEK KADAR AZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da şöyle konuştu: "4. bütçe yılına girdiğimiz İzmir'imizde, CHP'li belediyeler tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere 25 belediyenin toplam kullanmış oldukları kaynak, 100 milyarca lirayı bulmaktadır. Ancak buna rağmen, 100 milyarca liralık kaynak kullanan CHP'li belediyelerin İzmir ve İzmirlilerin sorunlarını çözme adına herhangi bir adım atmadığını söylememiz mümkün. Bugün İzmir'de yerel yönetimler anlamında, koku başta olmak üzere altyapı, trafik, ulaşım, kentsel dönüşüm gibi yüzlerce sorun bulunmakta. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri, ellerindeki milyarlarca liralık kaynakları kendi kişisel reklamı ve siyasi gelecekleri için kullanmaktan imtina etmiyor. Ne yazık ki İzmir için kullanılan kaynaklar yok denecek kadar azdır ve bu kaynakları har vurup harman savururlarken de hiç yüzleri kızarmadan 'Engelleniyoruz' söylemi ile İzmirlilere yalan söylemeye devam ediyorlar."



"HAZİNEDEN ALDIKLARI YARDIM MİKTARI YÜZDE 93 ARTMIŞ"

"4 yıl boyunca ne İzmir Büyükşehir Belediyesinin ne de CHP'li ilçe belediyelerin başlayıp bitirdiği, açılışını yaptığı bir tesise rastladığımızı söylememiz mümkün değil" diye sözlerine devam eden AK Parti'li Hızal, "CHP'li belediyelerin 'Engelleniyoruz' demeleri için ortaya bir proje koyulması lazım. Bu projenin yapımının engellenmiş olması lazım ya da belediyelerin hak ettikleri kaynaklarda kesinti yapılmış olması lazım. Ancak rakamlar asla yalan söylemez. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2022 ocak-ağustos ayında hazineden aldığı yardım miktarı, 2021 yılı ocak-ağustos ayı arasında hazineden aldığı yardım miktarına göre yüzde 93 oranında artmış. Gelirlerinde çok ciddi bir artış var ama başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP'li ilçe belediyeleri yatırımdan uzak bir anlayışla, belediyeleri kendi siyasi partilerinin arka bahçesi haline getirerek borç batağına sokmuşlardır" sözlerine yer verdi.