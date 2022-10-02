  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Almanların kabusu olan çete çökertildi: 30 gözaltı

Almanların kabusu olan çete çökertildi: 30 gözaltı

2.10.2022

Almanların kabusu olan çete çökertildi: 30 gözaltı

KURDUKLARI çağrı merkezi ile Alman vatandaşlarını dolandıran çeteye yönelik operasyonda aralarında İzmir'den de kişilerin olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Çetenin, Almanya'daki vatandaşlara, kendilerini 'kamu görevlisi' diye tanıtarak haklarında çeşitli konularda davalar açılacağı yalanını söyleyip, 1 milyon 581 bin euro dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

SUÇ işleme amacıyla örgüt kurduğu belirlenen 41 kişinin yakalanması için Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli ve Trabzon'da 25 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında suç örgütü lideri ve üst düzey yöneticilerinden H.Ç., A.Y. ve M.Ç. dahil 30 şüpheli, gözaltına alındı. Çağrı merkezindeki aramada 'dolandırıcılık' suçunda kullanılan bilgisayarlar ve çok sayıda altın ile döviz ayrıca suçtan elde edilen gelirle alınan çok sayıda taşınmaz tapu ve araca da el koyuldu. Şüphelilerin sorgusu sürerken, 11 kişinin daha arandığı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA