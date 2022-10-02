Almanların kabusu olan çete çökertildi: 30 gözaltı

KURDUKLARI çağrı merkezi ile Alman vatandaşlarını dolandıran çeteye yönelik operasyonda aralarında İzmir'den de kişilerin olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Çetenin, Almanya'daki vatandaşlara, kendilerini 'kamu görevlisi' diye tanıtarak haklarında çeşitli konularda davalar açılacağı yalanını söyleyip, 1 milyon 581 bin euro dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

SUÇ işleme amacıyla örgüt kurduğu belirlenen 41 kişinin yakalanması için Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli ve Trabzon'da 25 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında suç örgütü lideri ve üst düzey yöneticilerinden H.Ç., A.Y. ve M.Ç. dahil 30 şüpheli, gözaltına alındı. Çağrı merkezindeki aramada 'dolandırıcılık' suçunda kullanılan bilgisayarlar ve çok sayıda altın ile döviz ayrıca suçtan elde edilen gelirle alınan çok sayıda taşınmaz tapu ve araca da el koyuldu. Şüphelilerin sorgusu sürerken, 11 kişinin daha arandığı öğrenildi.