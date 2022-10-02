İzmir elektrik kesintisi 2 Ekim Pazar

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 2 Ekim Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 2 Ekim Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
02.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAREL DM EGELİM ÇIKIŞI MCG KÖK, PETROL OFİSİ ÖZEL KAFKAS BETON VE CİVARLARI
02.10.2022 09:00 10:30 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SAMURLU MAHALLESİNİN TAMAMI, KAPASİTÖR KABİN (HABAŞ-1-2), ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KANTAR ÖZEL TR, KARBON ARAY ÖZEL, AYAYDIN PETROL ÖZEL TR, ALFA KÖK, TECO PETROLCÜLÜK A.Ş. ÖZEL, ALFA DOLUM TESİSİ ÖZEL TR, KOCAER-3 ÖZEL, NEMPORT KÖK, NEMPORT İSKELE ÖZEL TR-2, TURKCELL ÖZEL, SAMURLU ÖZEL TR, NEMPORT İSKELE ÖZEL TR, DUYGU GÜL ŞİMŞEK ÖZEL TR, NEMPORT ÖZEL TR, DELSAN ASFALTLAMA ÖZEL TR, NEMRUT LİMAN BORU HATTI ÖZEL TR, NEMPORT C SAHASI ÖZEL TR, ÜÇSEL ÖZEL TR, TURKCELL SAMURLU ÖZEL TR, MİGİ ENERJİ ÖZEL TR, BOTAŞ ÖZEL TR, MİGİSAN TARIM ÖZEL TR, BÜYÜK KARCI OTO ÖZEL TR, KAVALALI TURİZM TAŞIMACILIK ÖZEL TR, ÜÇ-B-HAFRİYAT ÖZEL TR, ÖZGÜVEN MÜHENDİSLİK ÖZEL TR, İSMET GİDİCİ ÖZEL TR, SELMARİN LİMAN ÖZEL TR, SEDEF ELEKTRİK ÖZEL TR, TEKNOPET ÖZEL TR, İDS DEMİR ÖZEL TR, KELEŞ ONAT ÖZEL TR, KASALI KAMYON MOTOR.TAŞIYICILARE KOOP ÖZEL TR VE CİVARLARI
02.10.2022 09:00 14:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SAMURLU MAHALLESİ CUMHURİYET 1, ESER, 24/10, MAZITEPE, SAMURLU YOLU, YAREN SOKAKLAR VE CİVARLARI
BORNOVA
02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,AYKOP AYAKKABICILAR TOPLU İŞ MERKEZİ, Nİ-KA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, EGEMEN HEDİYELİK EŞYA,İÇTAŞ,LEVENT KÖROĞLU, ASLAN NAKLİYAT,ARSPET LOJİSTİK, MİLANGAZ,DENİZLİ GAZ,İPRAGAZ, ENKO,BAHTİYAR TAŞYAĞAN,ÇERİSAN GERİ DÖNÜŞÜM
BUCA
02.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DUMLUPINAR MAHALLESİ,ÖZMEN CADDESİ,256/2,256,255,256/2,256/3 SOKAKLAR VE CİVARI
02.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DUMLUPINAR MAHALLESİ,ÖZMEN CADDESİ,87,80,232,89 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
02.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 2001(KISMEN), 3001, 3002, 3003, 3004, 3037, 3040, 3042 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE AYASARANDA MEVKII, TEKKE PLAJ ÇEVRESI İSMET İNÖNÜ MAHALLESI, ÇEŞME BELEDIYESI, ÇEŞME KALESI VE ÇEVRE SOKAKLAR MUSALLA MAHALLESI MARINA ÇEVRESI, KARADAĞ ÇEVRESI, 1066 SOKAK VE ÇEVRESI, ULUSOY LIMAN VE ÇEVRESI
FOÇA
02.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ALİ STAİR CADDESİ BİR BÖLÜMÜ, ORUÇ REİS CADDESİ BİR BÖLÜMÜ, HİLAL, İSMET PAŞA, YÜZONBIÇAK VE CİVARLARI
02.10.2022 09:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA YENİKÖY MAHALLESİ AREM TARIM ÜRÜNLERİ VE CİVARLARI
KARABAĞLAR
02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUS EMRE MAHALLESİ YEŞİLLİK CAD.-4055-4056-4057-4058-4155-4157-4158-4159-4160-4185 SOKAKLAR VE CİVARI
02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABAĞLAR MAHALLESİ YEŞİLLİK CAD.-4023-4026-4031-4154 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VIŞNELI, YEŞILKÖY, DEREKÖY, CUMALI MAHALLELERI
KİRAZ
02.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI DERE SOKAK, SARISU , BAŞARAN, ÇANAKÇI MAHALLELERI VE HÜSEYIN BAHÇECI ÖZEL TRAFOSU
02.10.2022 10:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI ALI KAPTAN, ÇOLAK İBRAHIM, SABIT ARLI, FATIH SULYAN MEHMET, İNÖNÜ, KÜLTÜRPARK CADDESI VE AKASYA, ALI KAPTAN, ARIKBAŞI, BELEDIYE, HISAR, KIVRIK, UNUS EMRE VE ÖZÇINAR SOKAKLAR
KONAK
02.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET KAPTAN,UĞUR,KÜLTÜR,ALSANCAK,SÜMER,YENİŞEHİR,EGE,MİMAR SİNAN MAHALLELERİ,852, 876,865,1420,1424/1,1424/2, 1428 SOKAKLAR,İZMİR DR.E.HAYRİ ÜSTÜNDAĞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ, ULTRA EMAR SAĞLIK HASTENESİ ,TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU, ONUR İNŞ.,T.FİKRET LİSESİ,İZMİR PALAS,TRT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
02.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET KAPTAN,HİLAL,ALSANCAK,AKDENİZ MAHALLESİ,CUMHURİYET BULVARI,GAZİ BULV.,AKDENİZ CADDESİ,ATATÜRK CADDESİ,1346,1347,1348,1349,1370,1374,1385, 1337,1409 SOKAKLAR,ANADOLU SİGORTA,ÖRNEK VAKİF İŞHANI,TANYALÇIN İŞHANI ,EFES İŞHANI,KATLI OTOPARK ,İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ,ANEMON OTEL,İNG BANK, TİCARET ODASI ,KAYA OTEL,HİLAL METRO,YAPI KREDİ
MENEMEN
02.10.2022 12:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE VİLLAKENT MAHALLESİNİN TAMAMI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
02.10.2022 12:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İZDERSAN DERİ SANAYİ BÖLGESİNİN TAMAMI
ÖDEMİŞ
02.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET VE ZAFER MAHALLELERI KISMEN
02.10.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY, EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI
02.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANAFARTALAR, ATATÜRK, CUMHURIYET, HÜRRIYET MAHALLELERI KISMEN
02.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEŞRUTIYET, AKINCILAR, BENGISU, İNÖNÜ MAHALLELERI KISMEN
02.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BENGISU MAHALLESI KISMEN
02.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ, CUMHURIYET, ANAFARTALAR, ATATÜRK MAHALLELERI KISMEN
TORBALI
02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAIPLER, BOZKÖY, ÇAKIRBEYLI, DAĞKIIZLCA, KARAOT, KARAKIZLAR MAHALLELERI
02.10.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEDIEYLÜL MAH.5552, 5554, 5565, 5567, 5561 SOKAKLAR VE CIVARI
URLA
02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DENIZLI MAHALLESI YALI, 68. SK., 66, 54/1, 54, 48, 77. SK., 71. SK., MEHMET ALI AYGÜVEN, 59. SK., 50, 69. SK., 55, 51. SK., 502, 73. SK., 52. SK., 61, 44 SOKAKLARDIR