Konu HDP olunca CHP tam kadro!

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma izni verilmesinin ardından sosyal medyada da CHP'liler tarafından bir algı operasyonu başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı algı operasyonunda, Tunç Soyer'e 'Yanındayız' mesajı verilerek destek paylaşımları yapıldı. Yapılan paylaşımlarda, soruşturma izinlerinin haksız olduğu algısı oluşturulmaya çalışıldı.

KHK PAYLAŞIMINI HATIRLATTI

SOSYAL medyadaki kirli algı operasyonuna çok sayıda vatandaştan da tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e İçişleri Bakanlığı tarafından 3 ayrı soruşturma izni verilmesine yönelik CHP'den gelen "Yanındayız" mesajlarına tepki gösterdi. Kaya, 2020 yılında yaptığı "KHK ile ihraç edilen HDP'li üç isim, CHP'li Sn. Tunç Soyer tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan Grand Plaza A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi yapıldı.

HDP'ye güç katmak için yapılan bu atamalar, pandemi süreci içerisinde, 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi" paylaşımını hatırlatarak, "CHP'li Soyer, KHK ile ihraç edilip Fransa'da yaşayan birisini, HDP kontenjanından belediye şirketine yönetici yapıp, İzmirlilerin sırtından maaşa bağladı. Bakanlık, bunun için soruşturma izni verdi. Soyer'in yanındaymışlar. Konu HDP olunca, tabi CHP tam kadro yanında olur" ifadelerini kullandı.