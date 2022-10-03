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Haberler İzmir İzmir'de kuyumcu soygunu! Çaldıklarını düşüre düşüre kaçtı

İzmir'de kuyumcu soygunu! Çaldıklarını düşüre düşüre kaçtı

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki bir kuyumcunun kepenk ve camını kırarak içeriye giren kişi veya kişiler bir miktar kolye ile yaklaşık 15 adet saati alıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

03.10.2022, 08:36

İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcu dükkanından ziynet eşyaları ile 15 kol saati çalındı.

İzmir’de kuyumcu soygunu! Çaldıklarını düşüre düşüre kaçtı

Anafartalar Caddesi'nde bir kuyumcu dükkanından soygun yapıldığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş yerinin kepengi ve camı kırılarak bir miktar ziynet eşyası ile 15 kol saatinin çalındığını belirledi.

İzmir’de kuyumcu soygunu! Çaldıklarını düşüre düşüre kaçtı

Ekipler, iş yeri alarmının çalmasıyla panikleyip kaçan hırsızın düşürdüğü bazı ziynet eşyalarını toplayarak kuyumcuya teslim etti.

İzmir’de kuyumcu soygunu! Çaldıklarını düşüre düşüre kaçtı

İş yerinin güvenlik kamerası ve çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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