Mezarlıkların demir kapılarını çaldılar

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde şehir kabristanına dadanan hırsızlar, yaklaşık 16 aile mezarlığının girişinde bulunan demir kapıları çaldı. Kültür Mahallesi'ndeki kabristanda aile mezarlarının girişine konulan demir kapılar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Hava karardıktan sonra gelen şüpheli ya da şüpheliler menteşelerinden çıkarttıkları kapıları alıp kayıplara karışırken, yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşlar kapıların yerinde olmadığını görünce durumu mezarlık müdürlüğüne bildirdi. Vatandaşlar, belediye yetkililerinden mezarlıkta bir gece bekçisi görevlendirilmesinin yanı sıra güvenlik kameraları takılmasını istedi.

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