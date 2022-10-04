AK Partili Kaya tarih verdi! Menderes’in hastanesi açılıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menderes'te muhtarlarla istişare toplantısında buluştu. Menderes'in sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantının ardından inşaatı tamamlanan Menderes Devlet Hastanesi'ni gezen muhtarlar, modern ve son teknoloji ile donatılmış binaya tam not verdiler.





75 yataklı, son sistem, poliklinikleriyle, diyaliz ünitesiyle, acil servisi, ameliyathaneleri ve yoğun bakımı ile tam teşekküllü bir hastane olan Menderes Devlet Hastanesi'nin ilçenin ihtiyaçlarına uzun yıllar boyunca cevap vereceğini belirten Kaya, "Menderes Devlet Hastanemiz, ilçeye ve bölgeye önemli sağlık hizmetleri sunacak. Modern son teknolojiyle donattığımız, servisleriyle bu ilçeye yakışan bir hastane yaptık. Otel konforunda bir hastane oldu. Tanı ve tedavi üniteleri, çağdaş mimarisi, yepyeni bir sağlık anlayışı ile hizmete hazır, büyük ve modern bir tesisi ilçemize kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.





İZMİR'E VE MENDERES'E YAKIŞACAK MODERN BİNA, SON SİSTEM TEKNOLOJİ

Hastanenin fiziki yapısı oluşturulurken hasta ve yakınlarının her türlü konforunun düşünüldüğünü vurgulayan Kaya, bu sayede vatandaşa en kaliteli sağlık hizmetinin sunulacağını da dile getirdi.

13.618,35 m2 yüzölçümlü bir alanda inşa edilen Menderes Devlet Hastanesi'nin 3.300 m2 oturum alanına ve 17.543 m2 kapalı alana sahip olduğunu, bodrum+zemin+3 kattan oluştuğunu belirten Kaya, "Hasta odaları tek kişilik ve çift kişilik olacak şekilde hazırlandı. Hastanemizde 4 ameliyathane salonu, yetişkin ve çocuk yoğun bakım üniteleri bulunuyor. 40 adet poliklinik odası, 3 doğum salonu, 10 diyaliz ünitesi mevcut. Bazı poliklinik alanları muayene şartlarına göre, özel ek muayene ve müdahale odalarını içeren bir yapıda ve birbirinden bağıntısız alanlarda, hasta mahremiyetine maksimum düzeyde dikkat edilerek planlandı. Hastaların kişisel bakım hizmetlerinin yapılabileceği üniteleri içinde barındıracak Palyatif Bakım Servisleri de projede yer aldı" şeklinde konuştu.