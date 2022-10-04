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Meteoroloji'den Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yapılan açıklama ile Ege Denizi’nde yarın etkili olacak fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

04.10.2022, 16:49

Meteoroloji’den Ege Denizi için ’fırtına’ uyarısı

Ege Denizi'nde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.



Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarı yaptı. Meteorolojinin açıklamasında, Kuzey ve Güney Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği, cuma günü akşam saatlerinden sonra da etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

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