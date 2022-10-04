Sude’nin hayatını kararttı serbest kaldı

Lise öğrencisi Sude Şendur, Eylül ayında İzmir Balçova'da geçirdiği kaza sonucu yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Okul çıkışında evine giderken, ehliyetsiz sürücü M.O.U'nun kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Aşırı süratli olduğu iddia edilen sürücünün çarparak 15 metre sürüklediği 15 yaşındaki talihsiz Sude'nin kafatası dahil vücudunda sayısız kırık meydana geldi, beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda entübe halde uyutulan genç kız yaşam savaşı verirken, anne Ayşe İren ehliyetsiz sürücünün adli kontrol şartı ile serbest kalmasına isyan etti. Korkunç kaza, 29 Eylül 2022 günü saat 15.45 sıralarında İzmir Balçova'da bulunan Cihangir Sokak'tan Sakarya Caddesi'ne çıkan noktada yaşandı.

Salih Dede Lisesi' öğrencisi Sude Şendur, evine gitmek için kullandığı yolda karşıdan karşıya geçerken aşırı süratli geldiği ileri sürülen bir aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Kafatası dahil vücudunda çok sayıda kırık olan ve beyin kanaması geçiren genç kız, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde entübe halde yoğun bakımda uyutulmaya devam ediyor. Kaza sonrası, liseli Sude'ye çarpan sürücü M.O.U polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Karakolda yapılan kontrol sırasında sürücünün ehliyetine Temmuz ayında alkolden el konulduğu olduğu ortaya çıktı. İfadesinin ardandan adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ACILI AİLENİN İSYANI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Yoğun bakım ünitesi önünde bekleyen acılı anne Ayşe İren ise, 'Bu nasıl adalet, ehliyetsiz sürücü, kızımın hayatı ile oynadı. Kızım yaşam savaşı veriyor, o ise dışarda gününü gün ediyor. Kızım şu anda ölmekten beter durumda. Kurtulsa bile ağır hasar kalacak. Ehliyetsiz bir sürücü direksiyona geçiyor. Cezası bu kadar hafif olmamalı" dedi.

Öte yandan aile, olay günü kaza ile ilgili görgü tanıklarının neden konuşmadığını merak ettiğini ve gerçekten gören vatandaşların karakola giderek bilgilerini paylaşmalarını istedi.

FATİH ŞENDİL