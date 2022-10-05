Almanları 60 milyon avro dolandırdılar! Çocukların banka hesaplarını bile kullanmışlar

Almanya'da ikamet eden Almanları, İzmir'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden 60 milyon avro dolandırdıkları suçlamasıyla çeşitli cezalara çarptırılan 67 sanığa ilişkin gerekçeli kararda, bazı para transferi işlemlerinde dolandırıcılığın farkında olmayan paravan şirket çalışanları ve çocuklarının banka hesaplarının kullanıldığı bildirildi.

"Suç örgütü kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlardan haklarında dava açılan ve 6 ay 7 gün ile 400 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan 5'i tutuklu 67 sanık hakkındaki gerekçeli karar açıklandı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Haki Öncü ve heyetince hazırlanan 615 sayfalık kararda, dolandırıcıların özellikle yaşlı kişilerden seçtikleri mağdurları kandırmak için uyguladıkları yöntemlere yer verildi.

Kararda, sanıkların dolandırıcılığı nasıl gerçekleştirdiği şu şekilde anlatıldı:

"Sanıkların kurduğu çağrı merkezleri, turizm, inşaat, otomotiv gibi farklı sektörlerden firmalar altında faaliyet gösteriyor ve bilgisayar programlarını kullanarak Almanya numaralarıyla arama yapıyor. Sanıklar, İzmir'de çeşitli adreslerde kurdukları çağrı merkezlerinden Almanların sabit hatlarını arayarak kendilerini polis, savcı, devlet veya banka görevlisi olarak tanıtıyor. Mağdurlara, oturdukları bölgede bazı evlerin soyulduğunu, banka kasalarındaki paraların çalındığını anlatan sanıklar, banka çalışanlarının da aralarında olduğu hırsızların yakalandığını, üzerlerinden mağdurlara ait bilgilerin yer aldığı notların ele geçirildiğini söylüyor. Ev ve banka kasalarındaki paraların yakın zamanda çalınma ihtimali bulunduğunu söyleyerek mağdurları korkutan sanıklar, operasyon sürecinde paraların koruma altına alınması için kendilerine teslim edilmesine ikna ediyor. Operasyonun gizli olduğu ve kimseye bilgi verilmemesi konusunda da mağdurları uyaran sanıklar, mağdurların evleri ve banka kasalarındaki para ve değerli eşyaları kendilerini polis olarak tanıtan şebeke üyeleri tarafından teslim alıyor. Bazı mağdurlar, paraları kendilerine verilen hesaplara gönderiyor. Bazı para transferi işlemlerinde, dolandırıcılığın farkında olmayan paravan şirket çalışanları ve çocuklarının banka hesapları kullanılıyor."

Kararda, sanıkların mağdurlardan elde ettikleri öne sürülen 60 milyon avro değerindeki mal varlıklarına el konulduğu, sanıklar üzerinde 80'e yakın ev, 50 civarında lüks araç, Çeşme'de 3 otel ve paravan 11 şirketin kayıtlı olduğunun belirlendiği ifade edildi. Sanıklardan ele geçirilen 26 lüks saatin değerinin ise yaklaşık 22 milyon 662 bin lira olduğu tespit edildi. Şebeke üyelerinin dolandırıcılık konusunda birbirlerini motive etmek için avro desteleriyle poz vererek görüntülü görüşmeler yaptıklarının belirtildiği kararda, bu görüşmelerden ekran görüntülerine de yer verildi.