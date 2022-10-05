Çiğli’de tartışmalara neden olan ihale iptal

İZMİR Çiğli Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan ve ihalesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği 161 bağımsız birim için kritik bir karar aldı. Elde edilen gelir nedeniyle tartışmalara neden olan süreç hakkında yeni bir adım atan Çiğli Belediyesi, ihaleyi iptal ettiklerini duyurdu.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

İLÇENİN Yakakent Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti belediyede bulunan 7 adet dükkan ve 154 daire için satış kararı alan Çiğli Belediyesi, toplam 161 bağımsız yapının satışından ise en az 54 milyon 950 bin TL gelir elde etmeyi planlıyordu. 29 Eylül'de gerçekleştirilen ihale tamamlanırken, 55 milyon 100 bin TL gelir elde edilen süreç tartışmaları da beraberinde getirdi. AK Partili isimler ihalenin gelirine tepki gösterirken, Çiğli Belediyesi'nden flaş bir karar çıktı. İhale süreci ile ilgili kamuoyuna bilgilendirme yapan Çiğli Belediyesi, söz konusu ihalenin iptal edildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan bilgilendirmede; "Belediyemize ait 161 adet gayrimenkulün ihale usulü ile satışı encümen kararı ile iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.