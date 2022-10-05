Dikili’de 143 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

İZMİR'İN Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, 143 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 143 düzensiz göçmeni Dikili açıklarında kurtardı. Öte yandan Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik botta Yunan adalarına kaçmaya çalışan 31 göçmeni yakaladı. Kaçaklar Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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