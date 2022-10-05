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Haberler İzmir Dikili’de 143 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Dikili’de 143 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

5.10.2022

Dikili’de 143 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
İZMİR'İN Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, 143 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 143 düzensiz göçmeni Dikili açıklarında kurtardı. Öte yandan Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik botta Yunan adalarına kaçmaya çalışan 31 göçmeni yakaladı. Kaçaklar Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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