Engelsiz ‘Sevginin Gücü’

İzmir'in Balçova ilçesinde oturan serebral palsi hastası 49 yaşındaki Sema Yılmazgil, burnunun ucuyla tabletin ekranına dokunarak yazdığı "Sevginin Gücü" adlı çocuk kitabını tamamladı. Doğum sırasında beyninin oksijensiz kalması nedeniyle serebral palsi hastası olan Sema Yılmazgil, Eskişehir'de başlayan yaşam mücadelesini İzmir'de bakıcılarının yardımıyla sürdürüyor.

RÜYA İLE OYA'NIN MACERALARI

Yılmazgil, engelli "Rüya" ile arkadaşı "Oya"nın üstesinden geldikleri zorlukları anlattığı 63 sayfalık çocuk kitabını, Balçova Belediyesinin desteğiyle bastırmaya hazırlanıyor. Çok sayıda insana hikayelerini ulaştırabilmek amacıyla sponsor arayışına başlayan Yılmazgil, kendi parasını kazanabilmek için yine burnunu kullanarak uzaktan bilgisayar, tablet veya telefonla çalışabileceği bir iş bulmak istiyor.

KARİKATÜR DE ÇİZİYOR

Eskişehir'de Porsuk İlkokuluna annesinin tekerlekli sandalyeyle götürdüğü Yılmazgil, tedavisi için 2000 yılında taşındıkları İzmir'de açık öğretim ortaokul ve lise eğitimlerini tamamladı. Lisenin ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü kazanan Sema Yılmazgil, o dönem bakıcısının hayatını kaybetmesi üzerine okula devam edemedi. Ellerini ve ayaklarını kullanamadığı için tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Yılmazgil, tüm gününü evde kitap okuyarak geçirmeye başladı. Evde kaldığı süre içinde çocuk tiyatrosu yazan ve karikatür çizen Sema Yılmazgil, en büyük hayali olan bir çocuk kitabını çıkarabilmek için harekete geçti. Hastalığının yol açtığı kasılmalar nedeniyle sadece burnunu kullanabilen Yılmazgil, burnunun ucuyla dokunduğu tabletin ekranında her harfi güçlükle yazarak "Sevginin Gücü" adlı kitabını yaklaşık 2 yılda tamamladı.