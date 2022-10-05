İzmir'de CHP'li belediye yolu işgal etti! Mülk sahipleri yola tel çit çektirdi

"TÜM GAYEMİZ BÖLGE HALKININ İMAR SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ"

30 hektarlık alanın yüzde 15'inin kamulaştırılmasının yaklaşık bir milyar üç yüz elli milyon liraya mâl olacağını belirten Oğan, "Bu bedelin büyüklüğünü belediye bünyesinde yatırım bazlı tahayyül etmek istersek; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda yapımına başladığı Narlıdere Metrosu'nun yapım maliyeti bir milyar 27 milyon TL olup, söz konusu alandaki plan tadilatı yapılmaması neticesinde yapılacak olan kamulaştırma işlemi bu metro yatırımından tam 323 Milyon lira daha fazla bir bedel etmektedir. Bu bedel neden 30 hektarlık bir alanının yüzde 15'inin kamulaştırılması için kullanılsın. Bu bedel belediyenin bütçesinde kalsın, belediyenin yatırımlarına kullanılsın. Tüm gayemiz bölge halkının imar sorununun çözülmesi ve bölge halkının çarpık kentleşmeden kurtularak hem kendi parsellerindeki ihlallerin önlenmesi hem de Ayakkabıcılar Sitesi gibi İzmir'in en işlek yerlerinden bir tanesinde maalesef görmüş olduğumuz tablolarla karşılaşılmasının son bulması" diye konuştu.