İzmir’de Kur’an-ı Kerim’e saldıran iki kişi tutuklandı

İZMİR Çiğli'de, içki sofrasında Kur'anı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler izleyenleri şok etti. Çiğli'de bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında Berke Can Ç. ve Mert Atakan D.'nin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü.

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.