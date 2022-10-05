İzmir’i birbirine katan 10 çete üyesi tutuklandı

İZMİR'DE 'Camgöz' ve 'Beldekler' çetelerine yönelik 'Müsilaj-2 Operasyonu'nda gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise polisteki ifadesinin ardından salıverildi.

İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 'Camgöz' ve 'Beldekler' çetelerine yapılan baskınlarda 20 şüpheliyi gözaltına alındı. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda 5 pompalı tüfek, 3 tabanca ve bunlara ait fişek ve mermiler ile çeşitli uyuşturucu maddeler, çek ve senetler ele geçirildi.

Şüphelilerden 11'inin Beldekler, 9'unun ise Camgöz çetesi adına faaliyet yürüttüğü öğrenildi. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'silahla yağma' suçlarından dava açıldı