Jeoloji mühendislerinden İZSU’ya ‘üfürükçü’ tepkisi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir şubesi, İZSU bünyesinde "çubukçu" olarak anılan ve tahta çubukla yer altında su kaynağı bulduğunu iddia eden kişilerin istihdam edildiğini belirterek, "Yeraltı suyu araştırmaları üfürükçülere mi emanet edildi" sorusunu yöneltti. Şubeden yapılan açıklamada, "Son aylarda, üyelerimizden iletilen bilgilere göre, İZSU bünyesinde kamuoyunda "çubukçu" diye adlandırılan bir personel "türünün" istihdam edildiği anlaşılmaktadır. Kentin su yönetiminde bilim-mühendislik dışı bu yöntemin kullanılması, kentin yönetiminde ve diğer büyük mühendislik sorunlarına nasıl yaklaşıldığına dair endişelerimizi de artırmaktadır" denildi.

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