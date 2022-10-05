  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Jeoloji mühendislerinden İZSU'ya ‘üfürükçü’ tepkisi

Jeoloji mühendislerinden İZSU'ya ‘üfürükçü’ tepkisi

5.10.2022

Jeoloji mühendislerinden İZSU’ya ‘üfürükçü’ tepkisi
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir şubesi, İZSU bünyesinde "çubukçu" olarak anılan ve tahta çubukla yer altında su kaynağı bulduğunu iddia eden kişilerin istihdam edildiğini belirterek, "Yeraltı suyu araştırmaları üfürükçülere mi emanet edildi" sorusunu yöneltti. Şubeden yapılan açıklamada, "Son aylarda, üyelerimizden iletilen bilgilere göre, İZSU bünyesinde kamuoyunda "çubukçu" diye adlandırılan bir personel "türünün" istihdam edildiği anlaşılmaktadır. Kentin su yönetiminde bilim-mühendislik dışı bu yöntemin kullanılması, kentin yönetiminde ve diğer büyük mühendislik sorunlarına nasıl yaklaşıldığına dair endişelerimizi de artırmaktadır" denildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA