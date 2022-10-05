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Haberler İzmir Silahla şaka yaptığı kuzenini öldürdü

Silahla şaka yaptığı kuzenini öldürdü

5.10.2022

Silahla şaka yaptığı kuzenini öldürdü

İZMİR Selçuk'ta 12 yaşındaki Mehmet Çetin, anne ve babası evde olmadığı için gittiği halasının evinde, aynı yaştaki kuzeni H.A. tarafından silahla oynarken başından vurularak öldü. H.A'nın şaka amacıyla kuzenine doğru çevirdiği silahın bir anda patlamasıyla meydana gelen kazada, kafasına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılan Çetin, olay yerinde can verdi.

ŞAKA FACİAYA DÖNÜŞTÜ
KORKUNÇ olay önceki gün 15.00'te Selçuk Cumhuriyet mahallesinde yaşandı. Halasına giden Mehmet Çetin ve kuzeni H.A, evde buldukları biri kuru sıkı, diğeri gerçek silah olan 2 tabanca buldu. Aralarında oynamaya başlayan ikiliden H.A, elindeki tabancayla Çetin'in arkasına geçerek tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşun, Çetin'in başına isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede başından vurulan 12 yaşındaki çocuğun öldüğünü tespit etti.

FATİH ŞENDİL

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