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Haberler İzmir Çocuk hesabından kirli para transferi

Çocuk hesabından kirli para transferi

Şebeke üyeleri birbirlerini motive etmek için avro desteleriyle poz veriyordu.

6.10.2022

Çocuk hesabından kirli para transferi

ALMANYA'DA ikamet eden Almanları, İzmir'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden 60 milyon avro dolandırdıkları suçlamasıyla çeşitli cezalara çarptırılan 67 sanığa ilişkin gerekçeli karar çıktı. Kararda bazı para transferi işlemlerinde dolandırıcılığın farkında olmayan paravan şirket çalışanları ve çocuklarının banka hesaplarının kullanıldığı bildirildi.

Kararda, sanıkların mağdurlardan elde ettikleri öne sürülen 60 milyon avro değerindeki mal varlıklarına el konulduğu, sanıklar üzerinde 80'e yakın ev, 50 civarında lüks araç, Çeşme'de 3 otel ve paravan 11 şirketin kayıtlı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

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