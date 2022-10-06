Emekli avcıları avlandı

İzmir ve Aydın'da paraya ihtiyacı olan emeklileri kredi verme vaadiyle kandırarak borçlandıran çeteye operasyon düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin, "Acil nakit para arayışındaki emekli vatandaşlara yüksek faizle borç verip senet imzalattığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Aydın'ın Didim ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ikisi karı koca olmak üzere S.D., N.U., V.D., E.Ç., E.F., F.A., B.D., V.Y., S.Y., N.Y., Z.A. ve Z.Y. isimli 12 şüpheli gözaltına alındı. Emeklilere 5 bin liralık kredi verip, 25 bin liralık senet imzalatan çete üyelerinin tefecilik ve haciz yoluyla tahsilat yaptıkları iddia edildi.

100'E YAKIN MAĞDUR VAR

Söz konusu adreslerde çok sayıda dolu-boş senet ve mağdurlara ait kimlik fotokopileri, 5 adet icra kesinti dilekçesi, 11 adet alacaklı ve borçluların listelendiği klasör, 3 adet borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 3 ayrı poşet içerisinde tahmini ağırlığı 150-200 gr arası esrar maddesi ve bir adet uyuşturucu düzeneği, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 60 tabanca mermisi ele geçirildi. 100'e yakın emeklinin bu tefecilik çetesi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

SOSYAL medyadan, yada otobüs duraklarına astıkları ilanlarla paraya ihtiyacı olan emeklileri tuzağa düşürdükleri emeklilere 5 bin lira kredi vermeyi vadederek 25 bin liralık senet alıyorlar. Ancak 5 bin içinden de korku ve şiddet ile kesinti yaparak eksik para veriyorlar. Ardından da senetleri eşlerinin yada yakınlarının üzerine yapıp, haciz uygulaması ile emekli vatandaşların adeta kanını emiyorlar.

FATİH ŞENDİL