İzmir’in katıldığı projede KKTC’yi haritadan sildiler

İZMİR'DE daha önce yaptığı "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" açıklamasıyla tepki toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine eleştirilen bir icraata imza attı. İzmir'in bir Avrupa Birliği projesi olan ve 3 yıllık kentsel dönüşüm sürecini kapsayan Craft projesine başvurusu 29 Eylül'de kabul edildi. İzmir rol model olacak 60 şehirden biri oldu.

BÜYÜKŞEHİR'DEN SAVUNMA

Bu şehirler arasında Güney Kıbrıs'taki Limasol da yer aldı fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok sayılarak Güney Kıbrıs tek ülke olarak kabul edildi. Projenin duyurulduğu haritada KKTC'nin yok sayılması ve Kıbrıs'ın sadece tek devletmiş gibi gösterilmesi büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaparak duruma itiraz ettiğini açıkladı.

Açıklamada, "Söz konusu görsel çalışma İzmir'in bu alanda diğer kentlere öncülük edecek olması dolayısıyla Avrupa Birliği bünyesindeki projenin yürütücüleri tarafından hazırlanmıştır. Ancak kullanılan haritadaki dikkat çekici hata nedeniyle hiçbir kurumsal paylaşımımızda bu görsele yer verilmemiş, yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için de girişimde bulunulmuştur" denildi.