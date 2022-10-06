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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir'e uyarı: Çatı uçması, ağaç devrilmesine dikkat!

Meteoroloji'den İzmir'e uyarı: Çatı uçması, ağaç devrilmesine dikkat!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden İzmir'e kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi. Uyarıda öğleden sonra başlayacak kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınalı havanın yarın gece geç saatlere kadar etkili olması bekleniyor.

DHA

06.10.2022, 15:27

Meteoroloji’den İzmir’e uyarı: Çatı uçması, ağaç devrilmesine dikkat!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde, öğleden sonra başlayacak rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece geç saatlerde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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