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Haberler İzmir Midilli’de göçmen faciası: 17 göçmen öldü, 14'ü ise kayıp

Midilli’de göçmen faciası: 17 göçmen öldü, 14'ü ise kayıp

Yunanistan’ın Midilli Adası Kuzey Doğusunda içinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu tekne kayalıklara çarparak battı. İlk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 9 kişi kurtarıldı ve 14 kişinin halen kayıp olduğu açıklandı.

İHA

06.10.2022, 12:13

Midilli’de göçmen faciası: 17 göçmen öldü, 14’ü ise kayıp

Gece saatlerinde Midilli'nin Kuzeydoğusunda içinde 40 düzensiz göçmenin bulunduğu açıklanan tekne Midilli Adasının Kuzeydoğusundaki Patalidi ve Thermi bölgesinde şiddetli lodos nedeniyle kayalıklara çarptı.



Olayın ardından sabah saatlerinde Yunan ordusu tarafından Midilli Liman Başkanlığına bili vermesi üzerine kurtarma ve arama çalışması başlatıldı. Birleşik Arama ve Kurtarma Merkezi koordinesinde yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 17 düzensiz göçmenin cesedine ulaşılırken, 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. 14 göçmen ise kayıp olduğu açıklandı.

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