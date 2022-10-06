Yol işgal eden belediyeye tel çekip tepki gösterdiler

İZMİR Bornova'da 25 yıldır 30 hektarlık arazilerinin 370 metrekaresinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesince haksız bir şekilde yol ve kaldırım olarak işgal edilmesini mahkeme kararıyla tespit ettiren mülk sahipleri, Aydınlık Caddesi'ndeki 8 metrelik yolun 5 buçuk metresine tel çit çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Av. Ömer Talha Oğan, "Ne İzmir Büyükşehir Belediyesi ne de Bornova Belediyesi parselimizi kullanmak için müvekkillerimizden muvafakat almamıştır. Bu eylem hukuka ve mülkiyet hakkına açık bir şekilde aykırılık teşkil etmektedir" dedi. Öte yandan, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye gelen polis ekiplerince sıkışan trafikte araç sürücülerine yönlendirmelerde bulunulurken, sıkışan trafikte zaman zaman bazı sürücüler korna çalarak olaya tepki gösterdi. Uzun araç kuyruğunun olduğu bölgede özellikle esnaflar olayın biran önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor.