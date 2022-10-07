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Haberler İzmir İzmir'de köpeğini kavgasında adamı kırık camla yaralayan şahıs tutuklandı

İzmir'de köpeğini kavgasında adamı kırık camla yaralayan şahıs tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki parkta meydana gelen olayda iki grup arasında köpeklere kötü davranılması yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan arbedede bir kişiyi cam şişeyle boğazından yaralayan 4 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.10.2022, 11:33

İzmir’de köpeğini kavgasında adamı kırık camla yaralayan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 23.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Uğur Mumcu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Koray Yüksel (48) köpeğini gezdirdiği sırada parkta bulunan C.G. (43), H.Ş. (37), T.Y. (52) ve K.K. (41) ile köpek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Koray Yüksel, kırık cam şişesi ile boğazından yaralandı.



Parkta bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumunun ağır olduğu tespit edilen Yüksel, ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Yüksel'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, olay yerinden kaçan 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarının ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler C.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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