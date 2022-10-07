Konak’ın yeni hizmet binası için Büyükşehir 4 taşınmazı istiyor

30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir depreminin ardından tahliye edilen ve yıkılan Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi'nin yeni binasının yapım maliyetine karşılık olarak Konak Belediyesi'ne ait 4 taşınmazın devrini talep etti. Devir talepleri arasında Güney Mahallesi'ndeki 8055 ada, 1 nolu taşınmaz üzerindeki zemin üstü müştemilat, Göztepe Mahallesi'ndeki katlı otopark binası, Alanyalı Konak ve Fettah Mahallesi 374 ada 29 ve 33 nolu parsellerdeki taşınmazlar yer alıyor.

BAŞKANA GÖRÜŞME YETKİSİ

DEVİR talebi Konak Belediyesi Hukuk-Plan ve Bütçe- İmar-Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma komisyonlarından görüşülerek karara bağlandı. Karara göre, bu taşınmazların devri ile ilgili görüşme yapılması için Başkan Abdül Batur'a yetki verilecek. Kararın belediye meclisinden de geçmesi bekleniyor.