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Haberler İzmir İzmir'de dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı: Para istedi, tartıştık, vurdum

İzmir'de dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı: Para istedi, tartıştık, vurdum

İzmir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda kahvaltı sofrasında oğlunu tabanca ile vurarak öldüren Yusuf Canikli'nin ifadesi ortaya çıktı. Canikli oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Sürekli benden para istiyordu. Olay günü yine aynı nedenle tartıştık, bunaldım, vurdum" ifadelerini kullandı.

DHA

09.10.2022, 12:42 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022, 12:43

İzmir’de dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı: Para istedi, tartıştık, vurdum

Olay, 6 Ekim'de saat 11.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi 2575 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işi ile uğraşan Yusuf Canikli, kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan Canikli ile tartışmaya başladı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evdeki tabancayı alan Yusuf Canikli, oğluna doğrultup ateşledi. Göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Kenan Sinan Canikli hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan baba Canikli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yusuf Canikli, ifadesinde, oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Sürekli benden para istiyordu. Para vermediği zamanlarda da sık sık kavga ediyorduk. Olay günü yine aynı nedenle tartıştık, bunaldım, vurdum" dediği öğrenildi.

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