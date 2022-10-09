İzmir’de elektrik kesintisi 9 Ekim Pazar

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'İn duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'İn duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
09.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAREL DM EGELİM ÇIKIŞI MCG KÖK- PETROL OFİSİ ÖZEL KAFKAS BETON
09.10.2022 09:00 10:30 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SAMURLU MAHALLESİNİN TAMAMI, KAPASİTÖR KABİN (HABAŞ-1-2), ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KANTAR ÖZEL TR, KARBON ARAY ÖZEL, AYAYDIN PETROL ÖZEL TR, ALFA KÖK, TECO PETROLCÜLÜK A.Ş. ÖZEL, ALFA DOLUM TESİSİ ÖZEL TR, KOCAER-3 ÖZEL, NEMPORT KÖK, NEMPORT İSKELE ÖZEL TR-2, TURKCELL ÖZEL, SAMURLU ÖZEL TR, NEMPORT İSKELE ÖZEL TR, DUYGU GÜL ŞİMŞEK ÖZEL TR, NEMPORT ÖZEL TR, DELSAN ASFALTLAMA ÖZEL TR, NEMRUT LİMAN BORU HATTI ÖZEL TR, NEMPORT C SAHASI ÖZEL TR, ÜÇSEL ÖZEL TR, TURKCELL SAMURLU ÖZEL TR, MİGİ ENERJİ ÖZEL TR, BOTAŞ ÖZEL TR, MİGİSAN TARIM ÖZEL TR, BÜYÜK KARCI OTO ÖZEL TR, KAVALALI TURİZM TAŞIMACILIK ÖZEL TR, ÜÇ-B-HAFRİYAT ÖZEL TR, ÖZGÜVEN MÜHENDİSLİK ÖZEL TR, İSMET GİDİCİ ÖZEL TR, SELMARİN LİMAN ÖZEL TR, SEDEF ELEKTRİK ÖZEL TR, TEKNOPET ÖZEL TR, İDS DEMİR ÖZEL TR, KELEŞ ONAT ÖZEL TR, KASALI KAMYON MOTOR.TAŞIYICILARE KOOP ÖZEL TR VE CİVARLARI
BERGAMA
09.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖÇBEYLİ- KADIKÖY TARIMSAL ALAN
09.10.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ERTUĞRUL MAHALLESİ MUSTAFA YAZICI CADDESİ
BORNOVA
09.10.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI MAHALLESİ,ULÇAY LTD.,7402/1-2 SOKAKLAR,MOTOPARSAN, HÜSEYİN ÇOBAN,FİBROSAN DEPO,GÖNÜLŞEN OTOMOTİV,CELAL MALGAT(BOTAŞ), T.KUTLUKAYA,BORNOVA BELEDİYESİ SAĞLIK KÖYÜ, PAMUKTUR,LABRİS ULUSLARARASI İNŞAAT,ERDİLOĞLU OTOMOTİV,BÜYÜKOSMANOĞULLARI İNŞAAT,MODPARSAN
BUCA
09.10.2022 06:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DUMLUPINAR MAHALLESİ,ÖZMEN CADDESİ,ATATÜRK CADDESİ,78,80,82, 85,86,89,90,91,93,95,103, 105,111,102, 107,125,127,208, 209, 210,212,214,215,216,217, 218,219,220,221,223,224,228,229,231, 232, 234, 238,256,269, SOKAKLAR VE CİVARI
09.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,641/1,664/4,641/2 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇİĞLİ
09.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİGÜN ,SASALI MAHALLESİ,118,128,149,222,222/14-31-33-41-42-43-46-47,265/12-13,292/23-28-29-30-31,8107-8112 SOKAKLAR VE CİVARI.,İ.B.Ş.B. DOĞAL YAŞAM PARKI TESİSLERİ,SS. SASALI MÜSTAKİL EVLER KONUT YAPI KOOP GAZİ, ÇİÇEK CADDESİ,KOZA KONAKLARI,SASALI FİLAMİNGO EVLERİ ,DELTA YAPI KOOP. ,MET KONUTLARI,DOĞA DOSTU KONUTLARI,SS.DOĞA DOSTLARI YAPI KOOP.,7. SN. SİTESİ SS. OTO TAMİRCİLER KOOP,SASALI BELEDİYE KARŞISI BİLGE KONAKLARI,ARZU GÜRBÜZ,MERCAN TEKNE,BUMERANG LOJİSTİK,KIND LTD,İMAJ AKÜMÜLATÖR,ÇİĞLİ FEN LİSESİ, BORO İNŞAAT,H.İBRAHİM KOTAN EGE GERİ DÖNÜŞÜM,VERA PROJE, YALÇIN METE,VELİ-ÖZCAN YILMAZ ,ATILIM METAL,İ.B.Ş.B. DOĞAL YAŞAM PARKI TESİSLERİ,SASALİA MOBİLYA, TRANSMAK ÖZEL TR,İZSU ÇİĞLİ,NİSAN EVLERİ ÖZEL TR,ÇAKABEY KOLEJİ ÖZEL TR,ARKAS ÖZEL TR,ARDEP GÜMRÜKLEME, HAVATEK ÖZEL TR,BENT CAM ÖZEL TR,TÜRKSOY SOYA ÖZEL TR,CANER TEKSTİL ÖZEL,TPI KOMPOZİT,SONAR ELEKTRONİK ÖZEL TR,ESTUZ ÖZEL TR
09.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ,SENKAR ARKAS GÜMRÜK A.Ş,BORO İNŞAAT
09.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ,H.İBRAHİM KOTAN EGE GERİ DÖNÜŞÜM,YALÇIN METE PLASTİK SAN.,VERA PROJE TASARIM,SASALİA ART DİZAYN,İMAJ AKÜMÜLATÖR
09.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ,HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ,HALİL KUYUSU, DOSTLUK, ANADOLU,NAZMİ KAHYA,9 EYLÜL CADDELERİ,8990,8988,9001,9002,9016,9108/1,9209,9221,9234, 9244,9503/3,9602 SOKAKLAR VE CİVARI,İBB BELEDİYE ÇÖPLÜK,ÖMER ÖZDEMİR,BAYKAL MOBİLYA
ÇEŞME
09.10.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAKARYA MAHALLESI ÇEŞME ADLIYESI, 3001, 3010, 3011, 3023, 3029, 3068, ASKERI LOJMANLAR, 3076/1, 3080 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
09.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 18026, 18026/2, 18026/3, 18026/4 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
09.10.2022 13:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA MAHALLESI 5074, 5076/1, 5076/2, 5078, 5082, 5085, 5093, 5097, 5127, 5133, 5152, 5154, 5169 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
KARABAĞLAR
09.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUS EMRE MAHALLESİ,YEŞİLLİK CADDESİ-4055-4056-4057-4058-4155-4157-4158-4159-4160-4185 SOKAKLAR VE CİVARI
09.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABAĞLAR MAHALLESİ, YEŞİLLİK CADDESİ-4023-4026-4031-4154 SOKAKLAR VE CİVARI
09.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUS EMRE MAHALLESİ,YEŞİLLİK CADDESİ VE CİVARI
KARŞIYAKA
09.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ,TİYATRO İİBRAHİM YILMAZ - KEMALPAŞA CAD. ( KAPI NO 65-67-79-81-89-97 ) SOKAK VE CİVARI
09.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHARİYE MAHALLESİ,LATİFE HANIM - ZÜBEYDE HANIM - 1671 - 1878 SOKAKLAR VE CİVARI
09.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ, İBRAHİM YILMAZ - SALAH BİRSEL - TİYATRO SOKAK VE CİVARI
09.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DONANMACI MAHALLESİ,1729, 1735, 1734 SOKAKLAR VE CİVARI
KİRAZ
09.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMENLER MAH. MERKEZ, KAZIKALAN, KARŞIYAKA SOKAK VE CIVARLARI (TR1)
MENEMEN
09.10.2022 09:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KESİKKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI-MUSABEY MAHALLESİNİN TAMAMI-TÜRKELLİ MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI.
09.10.2022 09:00 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE IRMAK, GÖLCÜK, YEŞİLPINAR, İNCİRLİPINAR MAHALLELERİ 9524 - 9516 - 9518 - 9517 - 9505 - 9506 - 9504 - CUMHURİYET CADDESİ - 9522 - 9518 - 554 - 9521 - 9523 - 543 - 544 - 9437 - 9432 - 444 - 441 - 431 - 445 - 9411 - 420 - 9413 - 424, VALİ KUTLU AKTAŞ CADDESİ, TURGUT ÖZAL BULVARI, - 105 -108 - 132 - 133 - 9402 - 9403 - 138 - 123- 122 - 127 - 125 - 428 - 427 - 131 - 129 - 105/2 - 126 SOKAKLARI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
09.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAH. SARAÇOĞLU CD. HÜRRIYET CD.,ATATÜRK CD. VE ÇEVRE SOKAKLAR
09.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALABANLI, KAZANLI, KARAKOVA MAHALLELERI
TİRE
09.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEĞENLI VE KIZILCAAVLU MAHALLELERI
09.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSTIKLAL MAH.-KARACAALI MAH.-PAŞA MAH.-DUATEPE MAH.-İPEKÇILER MAH.-KURTULUŞ MAH.-DERE MAH.-CUMHURIYET MAH.-YENI MAH.-KETENCI MAH.-BAHARIYE MAH.-İHSANIYE MAH.-DUATEPE MAH.
09.10.2022 14:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DALLIK-YAMANDERE-BÜYÜKKEMERDERE-KÜÇÜKKEMERDERE MAHALLELERI
TORBALI
09.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEDIEYLÜL MAHALLESI CELAL UMUR, ÜMIT TUNÇAĞ, PHILSA CADDELERI, 5562 SOKAKLARDAKI ÖZEL TR ABONELERI