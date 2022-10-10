Bir ameliyat 3 mağduriyet

İzmir'de yaşayan Melike Karakaya sağlık sorunları nedeniyle meme küçültme ameliyatını yapan Opr. Dr. Sualp Ö'nün başarısız estetik operasyonu yüzünden mağdur oldu. Karakaya sonrasında doktora tazminat davası açmak için avukat Müge Karabıyık ile anlaştı ancak o da dosyayı takip etmeyince dava açma hakkını kaybederek ikinci kez mağdur oldu. Bu kez avukatı Karabıyık'a başka bir avukat aracılığı ile dava açıp 150 bin lira tazminat kazanan Karakaya, "Doktora avukatım yüzünden tazminat davası açamadım, mağdur eden avukata karşı açtığım tazminat davasından kazandığım 161 bin lirayı da alamadım. 10 yıldır mağduriyet üstüne mağduriyet yaşıyorum" dedi.



1.5 YILDA DÜZELİR DEDİ

Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne 2010'da başvuran 45 yaşındaki Melike Karakaya, büyük ve sarkık olan göğüslerinin boyun ve sırt ağrısına neden olduğunu belirterek meme küçültme ameliyatı için Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sualp Ö. ile görüştü. İddiaya göre estetik doktoru Sualp Ö, "Göğüslerini genç kızlarınki gibi yapacağım" diyerek vaatte bulundu ancak ameliyat Karakaya'nın istediği gibi sonuçlanmayınca "Bedava ameliyat bu kadar olur, daha ne istiyorsun" dedi. Doktorun söylediği 1-1.5 yıllık sürede ameliyat dikiş izleri ve şişlikleri geçmeyen, nişanlısının terk ettiği kadın 2012'de soluğu avukat Müge Karabıyık'ın yanında aldı.





60 GÜNLÜK SÜREYİ KAÇIRDI

Avukat Müge Karabıyık, İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne başvurarak hastaneye maddi ve manevi toplam 150 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, öncelikle Sağlık Bakanlığı'na başvurularak ön karar alınmasını, 60 günlük sürede dava açmaları gerektiğini belirtti ancak avukatı dosyayı takip etmeyip yasal süreleri kaçırınca Melike Karakaya tazminat hakkını kaybetti.



ÜÇÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLDU

Genç kadın Karabıyık'a karşı avukatı Fatma Işık aracılığıyla 150 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açıp, İzmir Barosu'na şikayette bulundu. Davada Karabıyık'ın mağdur Melike Karakaya'ya 161 bin 715 lira ödemesine karar verildi. Eski avukatından bu parayı almak için yıllardır uğraştığını ama tahsil edemediğini ifade eden Karakaya, "10 yıldır üst üste mağduriyetler yaşıyorum. Hatanın düzeltilmesi için 3'üncü kez ameliyat oldum. Kimse benim gibi mağdur olmasın" dedi.