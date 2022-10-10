İzmir’de elektrik kesintisi 10 Ekim Pazartesi

KARABAĞLAR

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle GENERAL ASIM GÜNDÜZ MAHALLESİ,3197-3245-3246-3247 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ÇALIKUŞU MAHALLESİ,3201-3269-3270-3271-3277-5701-5701/2,3-5741-5741/2 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ÇALIKUŞU MAHALLESİ,3201-3246-3263-3265-3266-3267-3270-5713-5714-5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SARIYER MAHALLESİ,3284-5680-5681/1-5682-5683-5683/2,3,4,8,10,11-5687-5690-5694-5695-5696-5696/2-5697 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SARIYER MAHALLESİ,5656-5657-5658-5673-5673/2,3-5675-5675/1-5686 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle UĞUR MUMCU MAHALLESİ,5652-5659-5660-5661-5673/2-5673/5-5714/2-5714/4-5677-5679-5757/2,5,24,25 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle UĞUR MUMCU MAHALLESİ,4176-5652-5653-5654-5662-5755-5757-5757/10,11,12-31-38-5767/38-5777-5782-5785-5785/38-5785/1,2 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SELVİLİ MAHALLESİ,4019-4019/5,6-5662-5757/37,41,42,43-5770/8-5791-5792-5793 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SELVİLİ MAHALLESİ,4019/2,6,7-4037-4133-4134-4500--4508-4509-4521-4523-4577 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SELVİLİ MAHALLESİ,4114-4115-4116-4123-4124-4124/1-4125-4126-4499-5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle BARIŞ MAHALLESİ,4095-4096-4497-4498-4500-4525-4526-4527-4529-4530 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle YUNUS EMRE MAHALLESİ,4070-4077-4079-4080-4082-4086-4087-4088-4090-4092-4094-4097-4098-4100-4101-4105-4130-4176-4795-4842-4843-5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle BARIŞ MAHALLESİ,5757/32,34,35,39,40 SOKAKLAR VE CİVARI

