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Haberler İzmir Otomobilden fırladı! Metrelerce sürüklendikten sonra can verdi

Otomobilden fırladı! Metrelerce sürüklendikten sonra can verdi

İzmir'e bağlı Kiraz ilçesinde meydana gelen kaza, sürücü Yasin Doğan'ın (39) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine gerçekleşti. Yoldan çıkan otomobil taklalar attığı sırada Doğan, araçtan fırlayarak metrelerce sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yasin Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA

10.10.2022, 16:26

İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilden fırlayarak yolda sürüklenen sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilden fırladı! Metrelerce sürüklendikten sonra can verdi

Kaza, gece saat 00.50 sıralarında ilçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yasin Doğan (39) idaresindeki 35 EMH 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Taklalar atan otomobilden fırlayan sürücü, metrelerce sürüklendi.

Otomobilden fırladı! Metrelerce sürüklendikten sonra can verdi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Yasin Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilden fırladı! Metrelerce sürüklendikten sonra can verdi

Kazada hayatını kaybeden Yasin Doğan'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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