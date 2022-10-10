Otomobilden fırladı! Metrelerce sürüklendikten sonra can verdi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Yasin Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.