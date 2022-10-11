Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti’ye katıldığını açıkladı

Son dakika... Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan Mehmet Ali Çelebi daha sonra buradan da Millet İttifakı ile yakınlaşma nedeniyle istifa etti. Yoluna bağımsız olarak devam eden Çelebi, Millet İttifakı'nın ve 6'lı masanın HDP ile olan ilişkisi, FETÖ'ye kapı aralayan yaklaşımları nedeniyle sık sık tepki göstermişti. Çelebi, Cumhur İttifakı'nın milli güvenlik hassasiyetinin daha yüksek olduğunu ve çok daha tutarlı politikalar izlediğini belirterek destek verdiğini de bildirmişti. Çelebi, bugün itibarıyla AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Çelebi açıklamasında, "PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemde olmam düşünülemez." ifadelerini kullandı.



Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldığını duyurdu. Twitter'dan bir açıklama yapan Çelebi, "PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemde olmam düşünülemez." diyerek Millet İttifakı'na tepki gösterdi. Çelebi'nin AK Parti'ye katıldıktan sonraki ilk fotoğrafını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir paylaştı. Kandemir, "Vatana,millete olan vefasını ile sonuna kadar Cumhur İttifakının yanındayım diyen Sayın Mehmet Ali Çelebi'nin üyelik işlemlerini tamamladık. Rozetini Sayın Cumhurbaşkanımız Çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısında takacaktır. Hayırlı olsun" dedi.

MEHMET ALİ ÇELEBİ AK PARTİ'YE KATILDI

Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından bir yazılı açıklama paylaştı. Çelebi yapığı açıklamada, "Yüce Türk Milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemde olmam düşünülemez!" dedi.

Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü:

Vatan millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleri ile kararlı mücadeleyi, Milli konuları (Mavi Vatan, S-400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışım gereği olarak; kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki Egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın derletine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizn hak ve hukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir.

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