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Haberler İzmir İhbar etti zannedip öldürdü

İhbar etti zannedip öldürdü

Polis tarafından gözaltına alınan Ş.D. karakoldan çıktıktan dakikalar sonra başka bir polis merkezi önünde gördüğü ve kendisini ihbar ettiğini düşündüğü Mehmet Sür’ü pompalı tüfekle öldürdü

11.10.2022

İhbar etti zannedip öldürdü

İZMİR'DE akıllara durgunluk veren bir cinayet işlendi. Kemalpaşa ilçesinde resmi belgeyi bozmak suçundan Şehit Mustafa Yavuz Polis Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve hakkında yapılan işlemin ardından serbest kalan 28 yaşındaki Ş.D, karakoldan çıktıktan dakikalar sonra kendisini ihbar ettiğini düşündüğü Mehmet Sür'ü (48) yolda gördü.

Aracının içinden pompalı tüfeği alan saldırgan Ş.D. polis merkezi önünde gördüğü Sür'ü kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Sür kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırgan Ş.D. suç aleti pompalı tüfekle ile birlikte gözaltına alındı.

SUÇSUZ VE GÜNAHSIZDI
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Mehmet Sür'ün yakınları, asla böyle ihbar olayının yaşanmadığını ve suçsuz ve günahsız bir kişinin boş yere öldürüldüğünü söylediler.

FATİH ŞENDİL

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